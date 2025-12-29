In Naumburg hat der Verkauf von Pyrotechnik begonnen. Wir haben uns umgehört, welche Böller beliebt sind und welches Ritual das Tierheim Eulau pflegt.

Welche Knaller zu Silvester beliebt sind und wie das Tierheim seine Vierbeiner schützt

Es ist wieder so weit: Im Edeka-Center Hinze in Naumburg füllt Abteilungsleiterin Juliane Rooks Raketen, Böller, Batterien und Co. auf.

Naumburg - Zisch und dann Wumms! Kurz nach 9 Uhr am Montagmorgen ging in der Salzstraße vor der Redaktion von Tageblatt/MZ die erste Rakete hoch. Es ist nicht zu überhören, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern und Böllern auch in Naumburg gestartet ist. Alle Fans des bunten und knalligen Spektakels müssen sich nun also entscheiden, was sie dieses Jahr in der Nacht zum 1. Januar zünden wollen, und wie viel davon.