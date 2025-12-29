Nicht der Verwandtschaftsgrad entscheidet mehr über ein Erbe, sondern das Jobcenter per Lotterie. Darum geht es in der neuen Komödie „Jeeps“ im Anhaltischen Theater Dessau. Was die Idee hinter dem Stück ist.

Bitterböse Gesellschaftskritik am Alten Theater in Dessau - Was passiert, wenn das Erbe verlost wird?

Dessau/MZ. - „Woher willst du wissen, dass ich mich nicht angestrengt habe?“, fragt Silke, die Aussicht auf ein Erbe gehabt hätte – wäre da nicht die Erbschaftsreform gewesen. In dem Theaterstück „Jeeps“, in dem Silke eine der Hauptfiguren ist, wird Erbschaft neu gedacht.