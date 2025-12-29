Die Sanierung des Depots in der alten Schultheißbrauerei in Dessau sollte über Gelder des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ finanziert werden. Wieso das gescheitert ist.

Geplante Sanierung des „Depots“ vorerst geplatzt - Beschluss im Stadtrat wird zurückgezogen

Jörg Schnurre hat sich für die Förderung „Sanierung kommunaler Sportstätten“ des Bundes für das Depot in der Schultheißbrauerei eingesetzt.

Dessau/MZ. - Das Depot in der ehemaligen Schultheißbrauerei wird keine Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ erhalten. Denn für die Bewerbung um die Gelder ist ein Stadtratsbeschluss notwendig. Zu Beginn der letzten Stadtratssitzung am 10. Dezember wurde der Antrag zu einem Grundsatzentscheid in dieser Sache jedoch von dem Antragsteller, Jörg Bernstein (FDP), zurückgezogen.