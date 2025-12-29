Im Seegebiet Mansfelder Land steigen 2026 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Grund ist die bundesweite Grundsteuerreform, die zu sinkenden Einnahmen geführt hat. Welche neuen Prozentsätze gelten.

Röblingen/MZ - Die Grundsteuerreform hat auch im Seegebiet Mansfelder Land für Veränderungen gesorgt – sowohl für Immobilienbesitzer als auch für die Einheitsgemeinde. Ziel der Reform war es ausdrücklich nicht, zusätzliche Einnahmen für den Haushalt zu erzielen. Dennoch sind die Einnahmen im Seegebiet in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.