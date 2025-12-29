Er hatte hochwertige Kleidung und Elektronikartikel bei sich, die er wohl gestohlen hatte. Ein 42-Jähriger wurde festgenommen. Zum Verhängnis wurde ihm ein Laptop.

Algerier wollte mit reicher Beute nach Hause fliegen - Bundespolizei fasst ihn am Flughafen Leipzig/Halle

Mit dem Gepäck voll mit mutmaßlichem Diebesgut wollte ein Algerier zu Weihnachten nach Hause fliegen.

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor den Abflug in seine Heimat Algerien hat die Bundespolizei auf dem Flughafen Leipzig/Halle einen Dieb erwischt, der mit reicher Beute zu Weihnachten seine Liebsten wohl überraschen wollte, so die Sprecherin. Auf die Schliche kam ihm eine 35 Jahre alte Frau, die er zuvor bestohlen hatte.