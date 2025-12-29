weather schneeregen
In der Silvesternacht vor einem Jahr soll ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt den Briefkasten der Wache gesprengt haben. Viele Fragen bleiben offen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 29.12.2025, 14:16
Nach der Explosion waren der Briefkasten - hier nicht mehr zu sehen - und Teile des Zauns zerfetzt.
Nach der Explosion waren der Briefkasten - hier nicht mehr zu sehen - und Teile des Zauns zerfetzt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ - Gegenüber vom Sparkassen-Eisdom an der Selkestraße steht die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt. Der feuerrote Metallzaun macht einen neuwertigen Eindruck, ebenso der Briefkasten. In der Silvesternacht vor einem Jahr war das anders. Da machten die Kameraden negative Schlagzeilen. Der Vorwurf: Sie sollen den Briefkasten selbst gesprengt und Teile des Zauns damit zerstört haben.