Schwere Vorwürfe gegen Feuerwehr in Halle-Neustadt Nach Böllerangriff auf Briefkasten: Keine Sonderbehandlung für Feuerwehr

In der Silvesternacht soll ein Mitglied der Feuerwehr Halle-Neustadt den Briefkasten an der Wache selbst mit Pyrotechnik gesprengt haben. So ist der Sachstand.