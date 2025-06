Das Gesundheitszentrum Silberhöhe in Halle ist 40 Jahre alt. Über die Wende hinweg hat sich das Haus neu erfunden und ist sich zugleich treu geblieben. Was Patienten und Ärzte besonders schätzen.

Mit dem Geist der Poliklinik - Was das Gesundheitszentrum Silberhöhe in Halle bietet

Halle (Saale)/MZ. - Man munkelt, dass es eigentlich gar nicht gebaut werden sollte – das Haus, das seit nun 40 Jahren in Halles medizinischer Landschaft eine feste Größe darstellt. Bekanntermaßen haben sich die Befürworter durchgesetzt: 1985, vier Jahre vor der Wende also, ist das Gesundheitszentrum Silberhöhe eröffnet worden, damals noch wie in der DDR üblich als Poliklinik. Ungezählte Patienten haben seither in dem Bau in der Wilhelm-von-Klewiz-Straße medizinische Hilfe gesucht. Von interdisziplinärer Zusammenarbeit unter einem Dach wollten die Ärzte, die sich darin niedergelassen haben, nie abgehen. Aus Überzeugung und mit guten Gründen.