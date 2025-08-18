Zu zahlreichen Zugausfällen ist es am Montag am Hauptbahnhof in Wittenberg gekommen. Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz. Was hinter dem Vorfall steckt.

Stundenlange Sperrung am Hauptbahnhof in Wittenberg – was passiert ist

Mehrere Stunden lang kam es zu erheblichen Störungen im Zugverkehr am Hauptbahnhof in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Wegen eines Polizeieinsatzes ist es am Montagnachmittag am Hauptbahnhof Wittenberg zu Zugausfällen gekommen. Von 14.25 Uhr bis 18.15 Uhr war der Bahnverkehr beeinträchtigt, wie die Bundespolizei auf MZ-Anfrage mitteilte.