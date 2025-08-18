weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spezialkräfte im Einsatz: Stundenlange Sperrung am Hauptbahnhof in Wittenberg – was passiert ist

Zu zahlreichen Zugausfällen ist es am Montag am Hauptbahnhof in Wittenberg gekommen. Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz. Was hinter dem Vorfall steckt.

Von Jonas Lohrmann 18.08.2025, 19:50
Mehrere Stunden lang kam es zu erheblichen Störungen im Zugverkehr am Hauptbahnhof in Wittenberg. (Symbolfoto: Klitzsch)

Wittenberg/MZ - Wegen eines Polizeieinsatzes ist es am Montagnachmittag am Hauptbahnhof Wittenberg zu Zugausfällen gekommen. Von 14.25 Uhr bis 18.15 Uhr war der Bahnverkehr beeinträchtigt, wie die Bundespolizei auf MZ-Anfrage mitteilte.