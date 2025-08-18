weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Blaulicht im Harz: Thales Wehren wünschen sich ein Kinderfeuerwehrauto

Blaulicht im Harz Thales Wehren wünschen sich ein Kinderfeuerwehrauto

Die Feuerwehren Stadt Thale wollen einen speziellen Wagen für die Kinderwehren anschaffen. Wie er aufgebaut ist und finanziert wird.

18.08.2025, 20:00
Thales Wehren wünschen sich ein Kinderfeuerwehrauto.
Thales Wehren wünschen sich ein Kinderfeuerwehrauto. Foto: MUNK GmbH

Thale/MZ/son. - Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr sind zwischen sechs und zehn Jahre alt – mit den schweren und großen Ausrüstungsgegenständen der erwachsenen Brandbekämpfer können und dürfen sie nicht hantieren. Darum beschränken sich ihre Gruppentreffen oft auf viel Theorie. Das wollen die Feuerwehren der Stadt Thale ändern und einen speziellen Kinderfeuerwehrwagen anschaffen: „Damit wird eine Lücke geschlossen“, sagt Florian Opel, Sprecher der Stadtwehrleitung.