Thales Wehren wünschen sich ein Kinderfeuerwehrauto.

Die Feuerwehren Stadt Thale wollen einen speziellen Wagen für die Kinderwehren anschaffen. Wie er aufgebaut ist und finanziert wird.

Thale/MZ/son. - Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr sind zwischen sechs und zehn Jahre alt – mit den schweren und großen Ausrüstungsgegenständen der erwachsenen Brandbekämpfer können und dürfen sie nicht hantieren. Darum beschränken sich ihre Gruppentreffen oft auf viel Theorie. Das wollen die Feuerwehren der Stadt Thale ändern und einen speziellen Kinderfeuerwehrwagen anschaffen: „Damit wird eine Lücke geschlossen“, sagt Florian Opel, Sprecher der Stadtwehrleitung.