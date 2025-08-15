Am Wittenberger Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend ein 31-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen entdeckt worden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Wittenberg/MZ - Ein 31-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen ist am Donnerstag gegen 21 Uhr am Wittenberger Hauptbahnhof aufgefunden worden.

Aufgrund seiner Verletzungen konnte er kaum Angaben zum Geschehen machen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 03491 469-0 oder per Email ([email protected]) zu melden.