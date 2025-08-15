Der Stadtrat hat den vom Landesverwaltungsamt zusammengekürzten Haushalt bestätigt. Damit verbunden ist eine Haushaltssperre, die jedoch nicht für alle Bereiche gilt.

Dessau-Roßlau erlässt Haushaltssperre - Diese Bereiche sind davon ausgenommen

Nur noch 60 Prozent des Budgets zur Verfügung

In Dessau-Roßlau gilt, wie schon 2024 eine Haushaltssperre.

Dessau-Roßlau/MZ. - So spät wie in diesem Jahr hat Dessau-Roßlau wohl noch nie einen Haushalt zustande bekommen. Am Mittwoch akzeptierte der Stadtrat in einer Sondersitzung eine Verfügung des Landesverwaltungsamtes, das die geplanten Ausgaben der Stadt kräftig zusammengestrichen hatte. Nur die AfD stimmte dagegen, Jakob Uwe Weber und Christian Zoogbaum enthielten sich.