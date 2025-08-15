Felix Ortlepp geht auf drei Seiten auf den Dichter aus Droyßig ein und beschreibt ihn sehr sachlich. Das bringt wichtige Erkenntnisse – auch zu seinem mysteriösen Tod. Was zu lesen ist.

Großonkel Ernst lebte auch in Zeitz: Was ein Verwandter in der Familienchronik über Ortlepp schreibt

Vom Friedhof in Schulpforte schweift der Blick auf die traditionsreiche Landesschule, die Ernst Ortlepp zeitlebens ein Stück Heimat blieb.

Zeitz/MZ. - Schritt auf Schritt kommt Licht in das Leben des Dichters Ernst Ortlepp und der Seinen. Durch den jetzt wiederentdeckten, auf Grundlage alter Dokumente und Kirchenbücher erstellten akribisch genau zusammengestellten Stammbaum erhellen sich die familiären Zusammenhänge über insgesamt zehn Generationen hinweg. Einer aus der Familie war Heinz Ortlepp.