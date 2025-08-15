Hitzewelle und Trockenheit: Halle ruft die zweithöchste Waldbrandstufe aus. Die Feuerwehr warnt vor Glasflaschen und anderen Gefahren.

Waldbrandgefahr in Halle steigt auf Stufe 4: Was die größten Risiken sind

Der Löschverband Süd auf dem Weg zum Waldbrand nach Arzberg im Jahr 2022. .

Halle (Saale)/MZ. - Die Sonne brennt, der Boden ist trocken, auf Halles Grünflächen knistert das Gras unter den Füßen. Die anhaltende Hitze hat die Waldbrandgefahr in Halle und Umgebung auf die zweithöchste Warnstufe getrieben. Seit Donnerstag gilt für Halle, den Saalekreis und den Burgenlandkreis Gefahrenstufe 4. „Wir müssen jetzt an den gesunden Menschenverstand der Bürger appellieren“, sagt Marcus Sägling, Stadtwehrleiter in Landsberg.