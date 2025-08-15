Statt für Photovoltaik soll das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik Osterhausen als Energiespeicher genutzt werden. Wie die Ortschafts- und Stadträte dazu stehen.

Osterhausen/Hedersleben/ MZ. - Energiespeicher statt Photovoltaik – das plant ein Investor für das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik an der Bornstedter Straße in Osterhausen. Nachdem hier vor einigen Jahren eine Photovoltaikanlage entstehen sollte, hat jetzt ein Unternehmen aus Niedersachsen bei der Lutherstadt Eisleben den Bau einer Energiespeicheranlage beantragt. Solche Anlagen werden im Zuge der Energiewende zunehmend benötigt, um die schwankende Erzeugung erneuerbarer Energien auszugleichen.