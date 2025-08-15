weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Theater Eisleben: Neuer Intendant will den ganzen Landkreis bespielen

Theater Eisleben Neuer Intendant will den ganzen Landkreis bespielen

Frank Martin Widmaier hat die Leitung des Eisleber Theaters übernommen und präsentiert seine erste Premiere. Was er sich mit dem Ensemble vorgenommen hat und was ihm wichtig ist.

Von Jörg Müller 15.08.2025, 19:00
Intendant Frank Martin Widmaier im Bühnenbild von „Romeo und Julia an der Jukebox“, das am Samstag, 16. August, Premiere feiert.
Intendant Frank Martin Widmaier im Bühnenbild von „Romeo und Julia an der Jukebox“, das am Samstag, 16. August, Premiere feiert. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ. - Wenn das kein rasanter Start ist. Am Montag, 11. August, ist das Ensemble des Eisleber Theaters aus der Sommerpause zurückgekehrt – und bereits am Samstag, 16. August, geht die erste Premiere über die Foyerbühne. Eine ganz besondere Premiere, denn es ist auch die erste Regiearbeit des neuen Intendanten und Geschäftsführers Frank Martin Widmaier in Eisleben. Widmaier hat jetzt die Nachfolge von Ulrich Fischer angetreten, der nach mehr als 30-jähriger Intendanz in den Ruhestand gegangen ist.