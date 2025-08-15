Frank Martin Widmaier hat die Leitung des Eisleber Theaters übernommen und präsentiert seine erste Premiere. Was er sich mit dem Ensemble vorgenommen hat und was ihm wichtig ist.

Intendant Frank Martin Widmaier im Bühnenbild von „Romeo und Julia an der Jukebox“, das am Samstag, 16. August, Premiere feiert.

Eisleben/MZ. - Wenn das kein rasanter Start ist. Am Montag, 11. August, ist das Ensemble des Eisleber Theaters aus der Sommerpause zurückgekehrt – und bereits am Samstag, 16. August, geht die erste Premiere über die Foyerbühne. Eine ganz besondere Premiere, denn es ist auch die erste Regiearbeit des neuen Intendanten und Geschäftsführers Frank Martin Widmaier in Eisleben. Widmaier hat jetzt die Nachfolge von Ulrich Fischer angetreten, der nach mehr als 30-jähriger Intendanz in den Ruhestand gegangen ist.