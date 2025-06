Nach mehr als 30 Jahren Amtszeit verabschiedet sich der Eisleber Theaterintendant in den Ruhestand. Wie er auf die Zeit zurückblickt und was er sich vorgenommen hat.

Ära am Eisleber Theater endet

Ulrich Fischer an einem Glasfenster, das eine Grafikerin gestaltet hat. Das Bild zeigt ein Mädchen auf einer Treppe aus Büchern, die mit den Namen der bisherigen Intendanten betitelt sind.

Eisleben/MZ. - Die Schränke in seinem Büro hat Ulrich Fischer mittlerweile zwar fast ausgeräumt. Doch insgesamt sieht es noch nicht so aus, als ob er tatsächlich in gut einer Woche hier ausziehen wird. Denn das sei auf jeden Fall der Plan, wie der 65-Jährige sagt.