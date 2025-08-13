Sensationsfund zu Droyßig-Zeitzer Dichter Familienchronik der Familie Ortlepp entdeckt: Welche neuen Geschichten zwischen Zeitz und Droyßig es gibt
Die Familienchronik der Familie Ortlepp stellt einen nahezu sensationellen Fund dar. Und bietet viele Einblicke in das Umfeld des Dichters Ernst Ortlepp aus Droyßig. Was neu ist.
Zeitz/MZ. - Die jetzt wiederentdeckte Chronik der einst weit verzweigten Familie Ernst Ortlepps ermöglicht unverzichtbare Rückschlüsse über das Werden des in Droyßig bei Zeitz geborenen Dichters. Zugleich ist der Stammbaum ein bedeutendes Dokument zur deutschen Geistes- und Kulturgeschichte von der frühen Neuzeit über das Zeitalter der Aufklärung bis weit ins 20. Jahrhundert.