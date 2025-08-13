Die Familienchronik der Familie Ortlepp stellt einen nahezu sensationellen Fund dar. Und bietet viele Einblicke in das Umfeld des Dichters Ernst Ortlepp aus Droyßig. Was neu ist.

Familienchronik der Familie Ortlepp entdeckt: Welche neuen Geschichten zwischen Zeitz und Droyßig es gibt

Ein um 1740 aufgestelltes „Stammregister“ bildet den Ausgangspunkt für die Familienchronik der Familie Ortlepp, die insgesamt zehn Generationen der Familie des Dichters Ernst Ortlepp abbildet.

Zeitz/MZ. - Die jetzt wiederentdeckte Chronik der einst weit verzweigten Familie Ernst Ortlepps ermöglicht unverzichtbare Rückschlüsse über das Werden des in Droyßig bei Zeitz geborenen Dichters. Zugleich ist der Stammbaum ein bedeutendes Dokument zur deutschen Geistes- und Kulturgeschichte von der frühen Neuzeit über das Zeitalter der Aufklärung bis weit ins 20. Jahrhundert.