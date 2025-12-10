Am Dienstag wurde in der Merseburger Stadtkirche St. Maximi kostenlos Suppe ausgegeben. Was sich Initiatorin Heike Ebel dabei gedacht hat und wann die Aktion das nächste Mal stattfindet.

Heike Ebel (links) und ihre Helfer kochen am Dienstag in der Stadtkirche Suppe und bedienen die Besucher auch mit Kaffee und Kuchen.

Merseburg/Mz. - In der Merseburger Stadtkirche St. Maximi ist es am Dienstagvormittag ganz ruhig. Doch im hinteren Teil, hinter großen Glastüren, ist einiges los. Besucher sitzen gemeinsam an Tischen, trinken Kaffee, löffeln Suppe. Auf der anderen Seite des Raumes stehen Kuchen und Kaffeekannen. Und in der Küche wird fleißig Suppe gekocht.