Am Ende der Hinrunde schnappt sich der SC Seeland die Tabellenspitze in der Salzlandliga. Auch Drohndorf-Mehringen konnte jubeln.

Groß war der Jubel bei den Spielern des FSV Drohndorf/Mehringen nach dem erfolgreichen Abschluss des Jahres.

Salzlandkreis/hla/paw - Kurz vor dem Ende der Hinrunde konnte sich der SC Seeland doch noch die Tabellenspitze der Fußball-Salzlandliga sichern. Dicht auf den Fersen ist das punktgleiche Duo Rotation Aschersleben und Blau-Weiß Pretzien mit je 30 Zählern. Abgefallen ist nun Welsleben, der MTV führt das Verfolgerfeld an. Es geht nun bis Platz neun (Egeln). Dann dürfte aber schon der Blick nach unten gehen, wobei Schlusslicht Felgeleben die Hinrunde sieglos beendet und auch der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun überwintert auf einem Abstiegsplatz.