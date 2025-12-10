weather spruehregen
  4. Kulturtempel in Helmsdorf: 85.000 Euro für Schloss „Henriette“ - Wohin das Geld fließt

Das Landesverwaltungsamt unterstützt die Sanierung des Schlosses Henriette in Helmsdorf im Rahmen der Denkmalpflegeförderung. 85.000 Euro fließen in das bedeutendste Kulturgut im Mansfelder Land. Was man im Schloss mit dem Geldsegen anfängt.

Von Beate Thomashausen 10.12.2025, 13:00
Die Veranstaltungen im Schloss Henriette ins Helmsdorf im Jahr 2025 waren sehr gut besucht.
Die Veranstaltungen im Schloss Henriette ins Helmsdorf im Jahr 2025 waren sehr gut besucht. (Foto: Rockmann)

Helmsdorf/MZ. - Schloss Henriette in Helmsdorf mausert sich. Aus dem ehemaligen Lost Place wächst Stück für Stück ein kleiner Kulturtempel in Gerbstedt. Dank der Unterstützung von freiwilligen Helfern und Finanzspritzen vom Land Sachsen-Anhalt kann die Restaurierung des klassizistischen Schlosses weiter vorangetrieben werden.