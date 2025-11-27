Kulturtreffpunkt im Mansfelder Land Schloss Henriette in Helmsdorf: Vom Lost Place zum lebendigen Kulturort

Vom Lost Place zum Kulturort – und das mit Geisterjägern, Subbotnik und einer MDR-Dokumentation. Was steckt hinter der Geschichte von Schloss Henriette in Helmsdorf? Wer sorgt dafür, dass das historische Gebäude nicht dem Verfall preisgegeben wird und warum spielt Magerquark dabei eine Rolle?