Was ist nun eigentlich mit der Videoüberwachung am Bahnhof? Auf einmal hieß es in Zeitz, dass noch einmal alles auf Anfang muss. Was aus der Ausschreibung wirklich geworden ist.

Was ist dran an den Gerüchten in Zeitz: Kommt die Videoüberwachung am Bahnhof - und vor allem wann?

Ostzugang mit Bänken und Gepäckschließfächer: Wann kommt denn nun die VIdeoüberwachung am Zeitzer Bahnhof?

Zeitz/MZ. - Videoüberwachung am Zeitzer Bahnhof – und kein Ende. Noch kein Ende im Sinne von „installiert“, vor allem aber kein Ende der Diskussionen darüber. „Das mit der Videoüberwachung hat nun doch nicht funktioniert?“ fragte ein aufgebrachter Leser am Telefon, der sich mit Herr Jahn aus der Unterstadt vorstellte. „Alles auf Anfang? Noch eine neue Ausschreibung und noch mal Genehmigungen? Das wird nie was.“