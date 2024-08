Schmierereien, Müll, Lärm: Viele Bürger fordern Videoüberwachung. Die Stadt arbeitet daran. Zumindest am Bahnhof könnte es bald soweit sein. Warum es am Altmarkt nichts wird.

Kamera kommt am Zeitzer Bahnhof

An Bahnhof und Busbahnhof kann die Stadt Zeitz Videoüberwachung umsetzen. Doch auch das dauert seine Zeit.

Zeitz/MZ. - Die gute Nachricht zuerst: Am Bahnhof in Zeitz kommt die Videoüberwachung. Immer wieder fragten Leser, ob denn die Kameras kommen und wenn ja, warum es so lange dauere.