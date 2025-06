Diesterweg-Schüler, die in Bernburg mit einem Breakdance-Weltmeister tanzen, Neuntklässler aus Schönebeck, die im Praktikum in die Arbeitswelt hineinschnuppern und selbst berichten, ein Reporter auf Kehrfahrt mit Staßfurts Bürste 1 durch Förderstedt: Im Ticker von Donnerstag, 26. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Wann war eigentlich das letzte Mal Ticker? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 25. Juni 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 26. Juni 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

7.40 Uhr: In Bernburg wird derzeit kräftig in den Hochwasserschutz investiert. Am westlichen Saaleufer sind jetzt in zwei Bauabschnitten die Arbeiten begonnen worden; ein Teilstück ist bereits abgeschlossen, ein weiteres in Planung.

Über die aktuellen Fortschritte werden sich Umweltminister Armin Willingmann und die Direktorin des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, Martina Große-Sudhues, am Freitag, 27. Juni, ab 13 Uhr vor Ort informieren.

Geplant ist ab Treffpunkt Parkplatz am Kurhaus, Krumbholzallee (Einfahrt bei der Parkeisenbahn) ein kurzer Rundgang mit Besichtigung aller vier Bauabschnitte in der Bernburger Talstadt. Investiert werden voraussichtlich rund 12,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Das Ballhaus schließt in den Ferien

6.53 Uhr: Wie die Stadt Aschersleben mitteilt, finden im Sport- und Freizeitzentrum vom 30. Juni bis einschließlich 10. August Wartungsarbeiten in allen Bereichen statt.

In dieser Zeit seien Schwimmbad, Sauna und Beachhalle sowie Arena und Kletterhalle durchgehend geschlossen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Wir bleiben zweistellig: Sie finden dort jetzt schon zehn Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Ein Breakdance-Weltmeister für die Diesterweg-Schüler

6.24 Uhr: Tanzen in der Schule: Breakdance-Weltmeister Nico Hilger hat mit seinem Projekt nicht nur die Kinder der Bernburger Diesterweg-Schule, sondern auch die Lehrer und Eltern begeistert.

Ein imposantes Schauspiel – alle Kinder der Diesterweg-Grundschule tanzt anlässlich des Abschluss des Projekttags auf dem Schulhof. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Idee dahintersteckt und welche Werte vermittelt werden, erfahren Sie hier.

Praktikanten ohne Kakao: Neuntklässler in der Arbeitswelt

6.11 Uhr: Arbeit kann Spaß machen? Das haben die Schüler der 9. Klassen des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium während ihrer Praktika gelernt.

In guten Händen waren die Praktikanten bei den Stadtwerken Schönebeck, hier auch mit den beiden Autorinnen dieses Beitrages. Auf dem Foto sind Max Vatterott (von links), Til Rieszdorfer, Louisa Leona Schach, Lena Klier, Josefine Werner, Nicole Moschner und Michél Bernoth zu sehen. (Foto: Dorothée Vatterott)

Was sie außerdem erlebt haben, erzählen Ihnen unsere Schülerpraktikantinnen Josefine Werner und Louisa Leona Schach in ihrem nicht nur höchstpersönlichen Praktikumsbericht.

Auf Kehrfahrt mit Staßfurts „Bürste 1“

Frank Seifert sorgt dafür, dass die Straßen in Staßfurt sauber sind. Und er kennt deren Aufreger. Auch die Förderstedts, wo Tagebau und Transporte zuletzt Wege und Bewohner beeinträchtigten.

Staßfurts „Bürste 1“: Frank Seifert fährt Kehrmaschine – im Auftrag des Stadtpflegebetriebs. (Foto: Tobias Winkler)

Unser Kollege Tobias Winkler hat ihm über die Schulter geguckt. Natürlich musste er dafür links einsteigen. Denn in Kehrmaschinen sitzt der Fahrer rechts.