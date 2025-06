Friedrichsaue/MZ - Irgendwie ging alles von jetzt auf gleich. Innerhalb weniger Tage haben Sarah Schenk und ihr Mann Klaus-Heiner ein Programm zusammen- und so den ersten Friedrichsauer Kirchen-Kultur-Sommer auf die Beine gestellt. „Die Idee ist nicht ganz neu“, sagt die junge Frau, die Grundschullehrerin, aber gerade in der Elternzeit ist.

In Schackstedt gebe es eine ähnliche Reihe. Bei der war Sarah Schenk, die gemeinsam mit ihrer Mutter in ihrer Freizeit das Gesangsduo „Duett Sonett“ bildet, selbst schon als Akteurin dabei. „Das war eine sehr schöne Gemeinschaft“, schwärmt sie. „Tanz, Literatur, Ausstellungen – ich denke, das ist auch etwas für unser kleines Dorf.“

Gemeinsam Volkslieder singen

Und so wird nun die idyllische Dorfkirche S. Bartholomäus jeden letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr zu einem Kulturort. Weil das Programm recht kurzfristig zusammengestellt wurde, habe das Ehepaar überlegt, welche Leute es denn kenne. „Zuerst einmal unseren Chor, der ganz neu ist, aber noch nie einen Auftritt hatte“, sagt Sarah Schenk. Unter dem Titel „Lachend kommt der Sommer“ wird es deshalb mit den Friedrichsauer Sangesfreunden und dem „Duett Sonett“ am letzten Freitag im Juni, dem 27. 06., ein gemeinsames Volksliedersingen geben. Die erste Veranstaltung des Kultursommers.

„Leselust und Lachträne“ heißt es dann am Freitag, 25. Juli. „Mein Mann – und eventuell auch unsere Pfarrerin – lesen amüsante Texte vor“, kündigt die Organisatorin an. Nach der Lesung soll es dann am Freitag, 29. August, eine Ausstellungseröffnung geben. „Das werden Künstler sein, die hier in Friedrichsaue leben und malen. Und das sind so einige“, macht Schenk neugierig. Zur Vernissage unter dem Titel „Friedrichsaue malt“ soll es auch Live-Musik geben.

Kino wird zur Kirche

Und am letzten diesjährigen Kultursommer-Termin – am Freitag, 26. September – wird St. Bartholomäus zur Kinokirche. Was es im Kirchenkino zu sehen gibt, solle vorerst allerdings noch eine Überraschung bleiben.

„Das alles soll in der Kirche stattfinden – und wenn die Veranstaltungen jeweils zu Ende sind, setzen wir uns zusammen raus.“ Dafür wollen die Veranstalter einige Bänke auf die Dorfwiese vor dem Gotteshaus stellen. „Es wird eine Kleinigkeit zu essen geben und die Einladung zum Plauschen und Zusammensein.“ Auch das wird in Schackstedt so gehandhabt und sei stets sehr gemütlich, meint Sarah Schenk.

Der Eintritt zu den Angeboten des Friedrichsauer Kirchen-Kultur-Sommers ist übrigens frei. Denn es soll ein Angebot sein, das alle nutzen können.

Das Konzert „Lachend kommt der Sommer“ beginnt am Freitag, 27. Juni, um 18 Uhr in der Friedrichsauer Kirche.