Nach Ronald und Dennis Mormann führt Till Mormann den großen Köthener Karnevalsverein. Was er sich vornimmt.

Familiäre Fußstapfen - Till Mormann ist neuer Vorstandschef beim „Kukakö“ in Köthen

Köthen/MZ. - „Ein Sechser im Lotto ist ein Hauptgewinn – genau das ist der neue Vorstands-Sechser für den Verein“, erklärt Kukakö-Urgestein und Senatspräsident Ronald Mormann in einer entsprechenden Presseinformation. Er selbst gehört dem Team weiter an und feiert mit drei Mal elf Jahren in Vorstand und Elferrat zwei närrische Jubiläen.