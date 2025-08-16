weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Karneval: Familiäre Fußstapfen - Till Mormann ist neuer Vorstandschef beim „Kukakö" in Köthen

Nach Ronald und Dennis Mormann führt Till Mormann den großen Köthener Karnevalsverein. Was er sich vornimmt.

16.08.2025, 14:00
Der Vorstand des Kukakö (v.l.): Stephan Westphal, Berthold Habekuß, Vorstandschef Till Mormann, Monika Todte, Lucas Bühren und Ronald Mormann.
Der Vorstand des Kukakö (v.l.): Stephan Westphal, Berthold Habekuß, Vorstandschef Till Mormann, Monika Todte, Lucas Bühren und Ronald Mormann. Foto: Verein

Köthen/MZ. - „Ein Sechser im Lotto ist ein Hauptgewinn – genau das ist der neue Vorstands-Sechser für den Verein“, erklärt Kukakö-Urgestein und Senatspräsident Ronald Mormann in einer entsprechenden Presseinformation. Er selbst gehört dem Team weiter an und feiert mit drei Mal elf Jahren in Vorstand und Elferrat zwei närrische Jubiläen.