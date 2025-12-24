Die Wetterdaten seit 1956 zeigen, wie oft es in Mansfeld-Südharz Schnee zum Fest gab. Und dass manchmal viel mehr kam, als allen lieb war.

Weiße Weihnacht in Mansfeld-Südharz - wie selten ist sie wirklich?

Weihnachten im Schnee - darauf kann man sich in Mansfeld-Südharz nicht verlassen.

Sangerhausen/MZ. - Vor wenigen Tagen sah es noch ganz gut aus. „Leichter Schneefall möglich“, kündigte da die Wetter-App für Heiligabend an. Inzwischen hat sich diese leise Hoffnung auf weiße Weihnachten in unseren Breiten verflüchtigt. Kalt genug wird es zwar sein, aber auch trocken. Einzig die Chance auf etwas frostigen Reif bleibt uns noch.