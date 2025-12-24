Schneechaos und Rettungseinsätze Weiße Weihnacht in Mansfeld-Südharz - wie selten ist sie wirklich?
Die Wetterdaten seit 1956 zeigen, wie oft es in Mansfeld-Südharz Schnee zum Fest gab. Und dass manchmal viel mehr kam, als allen lieb war.
24.12.2025, 15:15
Sangerhausen/MZ. - Vor wenigen Tagen sah es noch ganz gut aus. „Leichter Schneefall möglich“, kündigte da die Wetter-App für Heiligabend an. Inzwischen hat sich diese leise Hoffnung auf weiße Weihnachten in unseren Breiten verflüchtigt. Kalt genug wird es zwar sein, aber auch trocken. Einzig die Chance auf etwas frostigen Reif bleibt uns noch.