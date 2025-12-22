Winterlich kalt wird es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laut Wetterdienst auf jeden Fall. Aber reicht das auch für Schnee an Weihnachten?

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können den Schlitten wohl vorerst daheim lassen. Nach weißen Weihnachten sieht es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nämlich nicht aus. „Es ist nur sicher, dass es kalt wird“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Laut den Meteorologen gibt es am Dienstag leichten Sprühregen bei Temperaturen von 1 bis 4 Grad. In höheren Lagen sind auch gefrierender Sprühregen oder Schneegriesel möglich. Am Mittwoch (Heiligabend) wird es dann wolkig und spürbar kälter, bei Werten von -2 bis 1 Grad. Vor allem im Bergland kann es leicht schneien und glatt werden. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

„Die heilige Nacht wird die kälteste Nacht“, sagte der DWD-Sprecher. Die Temperaturen fallen auf -5 bis -8 Grad, im Bergland sogar bis -10 Grad. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird es im Laufe des Tages oft heiter, und es gibt Dauerfrost, bevor es am 2. Weihnachtsfeiertag voraussichtlich wieder wärmer wird.