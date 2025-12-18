Wetter in Sachsen-Anhalt „Wenn etwas fällt, ist es Schnee“: Meteorologen machen Hoffnung auf weiße Weihnachten

Weiße Weihnachten? Das gab es in Sachsen-Anhalt jenseits des Harzes schon länger nicht. In diesem Jahr sehen Meteorologen anders als noch vor ein paar Tagen nun aber eine Chance auf „bezuckerte“ Festtage – auch im Flachland. Wie wahrscheinlich das ist und welche Gründe es dafür gibt.