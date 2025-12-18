Ruhegeld plus Gehalt als Professorin: Das zweifache Einkommen der früheren RBB-Managerin Claudia Nothelle sorgt für Ärger im Landtag.

Doppelbezahlung von früherer RBB-Direktorin Nothelle soll aufhören - was die FDP jetzt fordert

Magdeburg/MZ - Die FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt will nicht hinnehmen, dass die frühere RBB-Direktorin Claudia Nothelle doppelt entlohnt wird. Die 61-Jährige bezieht als Journalistik-Professorin in Magdeburg ein Gehalt von mindestens 7.026 Euro. Zugleich zahlt ihr die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RBB in Berlin ein Ruhegehalt in Höhe von mindestens 8.438 Euro.