Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Sieben Jahre Direktorin, lebenslang Gehalt - Millionen-Urteil zu Ruhegeld jetzt rechtskräftig

Claudia Nothelle war Anfang 50, als sie den RBB verließ. Bezahlt wird sie aber bis ans Ende ihres Lebens - auch wenn die ARD-Anstalt das gar nicht mehr will.