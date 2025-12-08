weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Übernahme von Ifa: US-Firma kauft größten Autozulieferer Sachsen-Anhalts - Unmut in NRW wegen Werksschließung

Das US-Unternehmen Neapco übernimmt den Autozulieferer Ifa. Was bedeutet das für die 2.200 Mitarbeiter?

Von Simon Kremer, Steffen Höhne und Robert Gruhne Aktualisiert: 08.12.2025, 17:48
900 Mitarbeiter produzieren am Standort in Haldensleben Längswellen für die Autoindustrie.
900 Mitarbeiter produzieren am Standort in Haldensleben Längswellen für die Autoindustrie. Foto: dpa

Haldensleben/MZ/DPA. - Der Automobilzulieferer IFA aus Haldensleben (Sachsen-Anhalt) wird vom international tätigen US-Konzern Neapco übernommen. Damit entsteht eines der weltweit größten Unternehmen für Antriebssysteme mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar (1,72 Milliarden Euro), wie IFA weiter mitteilte.