Das US-Unternehmen Neapco übernimmt den Autozulieferer Ifa. Was bedeutet das für die 2.200 Mitarbeiter?

US-Firma kauft größten Autozulieferer Sachsen-Anhalts - Unmut in NRW wegen Werksschließung

900 Mitarbeiter produzieren am Standort in Haldensleben Längswellen für die Autoindustrie.

Haldensleben/MZ/DPA. - Der Automobilzulieferer IFA aus Haldensleben (Sachsen-Anhalt) wird vom international tätigen US-Konzern Neapco übernommen. Damit entsteht eines der weltweit größten Unternehmen für Antriebssysteme mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar (1,72 Milliarden Euro), wie IFA weiter mitteilte.