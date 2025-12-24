Wie eine Illustratorin aus Halle plötzlich zur Comiczeichnerin für historische Figuren wurde und einen Bauzaun im Lutherhof verschönert.

Wie Luther und Katharina zum Comic auf einem Bauzaun in Wittenberg wurden

Lucie Göpfert hat in Wittenberg einen Bauzaun mit einem Luther-Comic verziert.

Wittenberg/MZ. - Seit wenigen Tagen hat der Bauzaun auf dem Hof des Lutherhauses in Wittenberg ein neues Gesicht. Seit dem Sommer wurde dort der Comic „Martin und Katharina – die Geschichte einer Liebe auf Umwegen“ erzählt. Passend zur Jahreszeit wechselte der nun zu „Es weihnachtet sehr“ und kündet vom Weihnachtsfest im Haus des Reformators und nicht mehr von dessen Hochzeit. Verantwortlich für die Zeichnungen ist die Illustratorin Lucie Göpfert aus Halle. Die 42-Jährige hat die Geschichte im Auftrag der Luthermuseen entworfen.