  4. OB-Büro in Halle: Nach Rauswurf von Vogts Referenten: Was die Grünen jetzt fordern

Nach massiven Vorwürfen hat Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt seinem Vertrauten Achmed Großer gekündigt. Die Grünen begrüßen den Schritt, äußern aber auch Kritik.

24.12.2025, 14:18
Stadthaus in Halle: Wenn im Festsaal der Stadtrat tagte, war zuletzt häufiger der scheidendende Achmed Großer ein Thema.
Stadthaus in Halle: Wenn im Festsaal der Stadtrat tagte, war zuletzt häufiger der scheidendende Achmed Großer ein Thema.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Über Monate gab es Kritik an der Person Achmed Großer, bis Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) am Dienstag vor Weihnachten einen Schlussstrich gezogen hat: Laut einem Auflösungsvertrag ruht das Arbeitsverhältnis von Vogts persönlichem Referenten mit sofortiger Wirkung, zum 31. Januar 2026 endet es.