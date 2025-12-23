Von Beginn an standen Halles Oberbürgermeister und sein Referent in der Kritik. Wird der Unternehmer zu Unrecht beschäftigt? Nun ziehen beide Seiten die Notbremse.

Druck zu groß: Vogts Referent Achmed Großer wirft hin und verlässt die Stadtverwaltung Halle

Alexander Vogt (rechts) und Achmed Großer gehen getrennte Wege. Der Referent stolpert über Ermittlungen des Landesverwaltungsamtes und der Staatsanwaltschaft.

Halle (Saale)/MZ - Donnerschlag in Halles OB-Büro: Alexander Vogt (parteilos) trennt sich kurz vor Weihnachten von seinem persönlichen Referenten Achmed Großer. Man habe sich darauf verständigt, den Arbeitsvertrag zum 31. Januar 2026 zu beenden, heißt es in einer Mitteilung. Großer werde zudem unverzüglich freigestellt.