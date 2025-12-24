Als erstes Weihnachtsbaby 2025 im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle ist Raphael zur Welt gekommen. Auch im Universitätsklinikum gab es zu Heiligabend schon Nachwuchs.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Während in der Stadt die letzten Vorbereitungen für die Bescherung liefen, wurde im Kreißsaal des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara in Halle am Mittwoch bereits ein Weihnachtsbaby geboren. Am Vormittag von Heiligabend erblickte das erste Baby des Tages das Licht der Welt.

Um 10.23 Uhr machte Raphael machte das Weihnachtsfest für die Eltern perfekt, wie es aus Sachsen-Anhalts größter Geburtsklinik heißt. Mit einem Gewicht von 3.220 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern sei der neue Erdenbürger der ganze Stolz seiner jungen Familie.

Besinnliche Stimmung im Kreißsaal

„Jede Geburt ist ein einzigartiges Wunder. Aber ein Baby am Vormittag des Heiligen Abends begrüßen zu dürfen, während draußen die Welt zur Ruhe kommt, erfüllt auch unser Team jedes Jahr aufs Neue mit einer besonderen Rührung.“, wird Hebamme Annekathrin Hofmeister, die die Geburt begleitete, in der Mitteilung zitiert. „Mutter und Kind sind wohlauf und genießen nun die ersten gemeinsamen Stunden in dieser ganz besonderen, festlichen Stimmung.“ Bereits gegen 3 Uhr war am 24. Dezember im Universitätsklinikum Halle ein Kind zur Welt gekommen.