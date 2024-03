Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - So natürlich wie möglich, so medizinisch wie nötig: Nach diesem Prinzip wird in sogenannten Hebammen-Kreißsälen gearbeitet. In Halle gibt es dieses Angebot am Universitätsklinikum und am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara, das dafür am Dienstag als bundesweit erstes mit dem neuen Zertifikat „HKS+ – Risikoauditierter Hebammenkreißsaal“ ausgezeichnet wurde. Für die Abteilung-Geburtshilfe bedeute die Ehrung eine Anerkennung von fünf Jahren intensiver Teamarbeit, betonte die Leitende Hebamme Kathrin Eichhorn bei dem Festakt im Elisabethsaal.