Die gebürtige Kubanerin Mirtha Kiehl liebt die kulinarischen Köstlichkeiten ihrer Mutter, mag aber auch Kassler und Sauerkraut. Für welches Land ihr Herz schlägt.

Von Kuba nach Zeitz: Wie ein kaputter Fernseher eine Liebe entfachte

Seit 28 Jahren lebt Mirtha Kiehl in Deutschland. Mittlerweile fühlt sie sich hier zu Hause. Nur die kühleren Temperaturen stören sie.

Zeitz/MZ. - Die eiskalten Hände bei 28 Grad und Sonnenschein gehören Mirtha Kiehl. Seit 1997 lebt die Kubanerin in Zeitz, hat viele deutsche Sitten und Bräuche kennen und lieben gelernt, aber an die kühleren Temperaturen kann sie sich einfach nicht gewöhnen.