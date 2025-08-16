Millioneninvestitionen in Sachsen-Anhalt Hochwasserschutz im Kreis Wittenberg: Dieser Deichabschnitt wird übergeben
Zwischen Dabrun und Pratau ist der sanierte Deichabschnitt „Booser Bogen“ nun offiziell eingeweiht, mit vor Ort ist Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Armin Willingmann. Erinnert wird unter anderem an das Jahrhunderthochwasser an der Elbe von 2002. Am Rande geht es auch um Wartenburg.
16.08.2025, 14:35
Boos/MZ. - „Hochwasserschutz ist eine Ewigkeitsaufgabe“, sagt Sachsen-Anhalts Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag bei Boos. Dort wird der erneuerte Teil des Booser Elbdeichs offiziell eingeweiht.