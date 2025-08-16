Millioneninvestitionen in Sachsen-Anhalt Hochwasserschutz im Kreis Wittenberg: Dieser Deichabschnitt wird übergeben

Zwischen Dabrun und Pratau ist der sanierte Deichabschnitt „Booser Bogen“ nun offiziell eingeweiht, mit vor Ort ist Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Armin Willingmann. Erinnert wird unter anderem an das Jahrhunderthochwasser an der Elbe von 2002. Am Rande geht es auch um Wartenburg.