Zwischen Dabrun und Pratau ist der sanierte Deichabschnitt „Booser Bogen“ nun offiziell eingeweiht, mit vor Ort ist Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Armin Willingmann. Erinnert wird unter anderem an das Jahrhunderthochwasser an der Elbe von 2002. Am Rande geht es auch um Wartenburg.

Von Corinna Nitz 16.08.2025, 14:35
Gruppenbild mit Minister: Am 15. August 2025 hat Armin Willingmann (Mitte) einen erneuerten Teil des Booser Elbdeichs im Kreis Wittenberg eingeweiht. (Foto: Corinna Nitz)

Boos/MZ. - „Hochwasserschutz ist eine Ewigkeitsaufgabe“, sagt Sachsen-Anhalts Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag bei Boos. Dort wird der erneuerte Teil des Booser Elbdeichs offiziell eingeweiht.