Ein Meilenstein für die Energiewende: In Listerfehrda ist einer von Europas größten Repowering-Windparks eingeweiht worden – mit moderner Technik und regionalem Nutzen.

Startschuss per Knopfdruck gefallen! Die feierliche Eröffnung des Windparks Elster bei Listerfehrda übernehmen Michael Jahn, Christian Tylsch, Christian Essiger, Thomas Winkler, Armin Willingmann und Peter Müller (von links).

Listerfehrda/MZ. - 835 Tage Bauzeit, 200 Millionen Euro privates Investment und 16 hochmoderne Windräder, die sechsmal mehr Strom liefern als die Vorgängermodelle. Auf diesen Nenner kann man das bringen, was am Rand von Listerfehrda mit dem recht schlichten Titel „Repowering-Windpark Elster“ am Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen eingeweiht worden ist. Doch wie so oft: Es steckt immer noch etwas mehr dahinter!