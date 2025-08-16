Immobilie im Breiten Weg wird am Amtsgericht versteigert. Was der neue Eigentümer vorhat.

Von dem Haus steht nur noch ein Rest Fassade.

Eisleben/MZ. - Ein Rest Fassade mit einem zugemauerten Torbogen und einem Fenster – mehr ist nicht geblieben von dem Gebäude, das einst ein „stattliches, zweigeschossiges Barockhaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts“ gewesen ist, so eine Beschreibung. Es stand im Breiten Weg 21 in Eisleben und war über Generationen als Gasthof „Zum weißen Roß“ bekannt. Doch diese Zeiten sind lange vorbei: 2021 veranlasste der Landkreis Mansfeld-Südharz den Abriss des ruinösen Hauptgebäudes. Der Schutt lagert noch auf dem Gelände.