In Bitterfeld-Wolfen brannte es in dieser Woche zum dritten Mal.

16.08.2025, 19:13
Durch des brennenden Unrats flog die Asche durch die Straßen.
Durch des brennenden Unrats flog die Asche durch die Straßen. (Foto: Ortsfeuerwehr Bitterfeld)

Bitterfeld - Die Ortsfeuerwehr Bitterfeld hat am Samstag, 16. August, gegen 16.30 Uhr wegen eines Brandes in der Bismarckstraße neben einer Autowerkstatt ausrücken müssen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, rückten die Kameraden zunächst wegen eines Gebäudebrandes aus. „Glücklicherweise brannte es nicht im Inneren des Gebäudes, sondern außerhalb. Dort brannte Unrat.“

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Erst am Dienstag und Mittwoch brannte es in beziehungsweise an der alten Geburtsklinik in der Robert-Koch-Straße in Wolfen.