Braune und staubtrockene Blätter - die Buchen, die auf dem Marktplatz stehen, sehen nicht gut aus. Die Verwaltung will trotz schlechter Aussicht weiter die Kübel bewässern lassen.

Sind die Bäume am Marktplatz in Halle noch zu retten?

Die Kübelbäume am südwestlichen Ende des Marktplatzes in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die neun Säulenbuchen, die seit einigen Jahren am südwestlichen Rand des Marktplatzes in großen Betonkübeln stehen, scheinen die vergangenen heißen Tage nicht überlebt zu haben. Fast alle Blätter sind braun, gekräuselt und staubtrocken. Die Stadt lässt trotzdem weiter gießen. Schaffen es die Pflanzen noch einmal?