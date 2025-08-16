„Standort nicht optimal“ Sind die Bäume am Marktplatz in Halle noch zu retten?
Braune und staubtrockene Blätter - die Buchen, die auf dem Marktplatz stehen, sehen nicht gut aus. Die Verwaltung will trotz schlechter Aussicht weiter die Kübel bewässern lassen.
16.08.2025, 15:00
Halle (Saale)/MZ. - Die neun Säulenbuchen, die seit einigen Jahren am südwestlichen Rand des Marktplatzes in großen Betonkübeln stehen, scheinen die vergangenen heißen Tage nicht überlebt zu haben. Fast alle Blätter sind braun, gekräuselt und staubtrocken. Die Stadt lässt trotzdem weiter gießen. Schaffen es die Pflanzen noch einmal?