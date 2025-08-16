Ein Brunnen im Herzen von Quedlinburg soll an die friedliche Revolution im Herbst 1989 erinnern. Ein Millionen-Projekt – der Bürgermeister erklärt Kritikern, warum das Geld eben nicht in den Straßenbau investiert wird, den Quedlinburg dringend nötig hat.

Demonstration am 9. November 1989 auf dem Carl-Ritter-Platz in Quedlinburg. Hier soll der "Wendebrunnen" als Gedenkort an die friedliche Revolution und die Wiedervereinigung entstehen..

Quedlinburg/MZ. - Gemessen an der Einwohnerzahl gingen im Herbst 1989 in Quedlinburg mehr Menschen auf die Straße als in Leipzig, dem Symbol der friedlichen Revolution in der DDR: Über 20.000 waren es, die sich damals in der Harzer Kleinstadt, am Carl-Ritter-Platz trafen. Jetzt steht dort ein kleiner Bagger vor aufgebrochener Erde.