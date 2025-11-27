Neustart mit Hotel B&B-Hotel am Schloßplatz hat zwei neue Chefs - Warum ein Ehepaar 600 Kilometer nach Dessau zieht

Ole und Rebecca Diedrichsen aus Schleswig-Holstein leiten nun das B&B Hotel am Schloßplatz. Wie beide dazu gekommen sind und was sie in Dessau-Roßlau vorhaben. Beide wollen mehr als Hoteldirektoren sein.