  4. B&B-Hotel am Schloßplatz hat zwei neue Chefs - Warum ein Ehepaar 600 Kilometer nach Dessau zieht

Neustart mit Hotel B&B-Hotel am Schloßplatz hat zwei neue Chefs - Warum ein Ehepaar 600 Kilometer nach Dessau zieht

Ole und Rebecca Diedrichsen aus Schleswig-Holstein leiten nun das B&B Hotel am Schloßplatz. Wie beide dazu gekommen sind und was sie in Dessau-Roßlau vorhaben. Beide wollen mehr als Hoteldirektoren sein.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 27.11.2025, 20:06
Ole und Rebecca Diedrichsen sind mit ihrem Hund Bonnie aus Schleswig nach Dessau gezogen.
Ole und Rebecca Diedrichsen sind mit ihrem Hund Bonnie aus Schleswig nach Dessau gezogen. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Freudestrahlend begrüßen Rebecca und Ole Diedrichsen seit Monatsanfang an der gemütlich ausgeleuchteten Rezeption ihre Gäste im Dessauer B&B Hotel. Aus über 600 Kilometern Entfernung sind sie nach Dessau gekommen um sich hier etwas aufzubauen.