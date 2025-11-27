Seit Monaten laufen die Arbeiten an der Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg, jetzt ist ein entscheidender Schritt für das neue, an die friedliche Revolution erinnernde Denkmal geschafft: Mit einem 160-Tonnen-Kran ist ein riesiges Betonteil millimetergenau in eine Baugrube eingelassen worden - ein Herzstück für den Brunnen.

Vorbereitungen am Standort des neuen Denkmalbrunnens, der am Carl-Ritter-Platz in Quedlinburg entsteht: Die Brunnenkammer wird am Kran befestigt.

Quedlinburg/MZ. - Auf dem Parkplatz an der Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg wird am Donnerstagmorgen ein Kran aufgebaut. Ampeln regeln den Fahrzeugverkehr vorbei an einem großen Tieflader, der vor der Fläche zwischen Parkplatz und dem Mühlgraben steht. Auf dieser sind seit August umfangreiche Tiefbauarbeiten erfolgt für das hier entstehende Denkmal „Brunnen Friedliche Revolution 1989 – 1990 Deutsche Einheit“ – für das am Donnerstag ein Meilenstein erreicht wurde.