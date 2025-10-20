weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Weihnachtsmärkte für alle Generationen – Weihnachtszeit in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen

Weihnachtsmärkte in Mansfeld-Südharz Worauf sich die Besucher in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen freuen können

Nicht nur die Lutherstadt Eisleben, sondern auch Hettstedt und Sangerhausen schnüren mit vielen Akteuren ein prall gefülltes Veranstaltungspaket für die Vorweihnachtszeit. Dabei soll auch der Bergbau gefeiert werden.

Von Daniela Kainz und Frank Schedwill Aktualisiert: 20.10.2025, 15:50
Eisleben lädt wieder vor das Rathaus zum Weihnachtsmarkt.
Eisleben lädt wieder vor das Rathaus zum Weihnachtsmarkt. (Foto: Maik Schumann)

Eisleben/Hettstedt/MZ. - In 66 Tagen ist Heiligabend. Zeit, um auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte zu blicken. Die MZ hat nachgefragt, was in den drei großen Städten in Mansfeld-Südharz in diesem Jahr geplant ist.