Winterwetter in Mansfeld-Südharz Schneefall und Winterwetter sorgen für teils lichte Reihen in den Schulen in Mansfeld-Südharz

Eine frühe Streichung des Busverkehrs in Mansfeld-Südharz am Montagmorgen ließ noch Schlimmes befürchten. Dann besserte sich die Lage. Wie der Tag im Landkreis verlief und wie die Schulen mit der Lage klarkamen.