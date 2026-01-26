weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Winterwetter in Mansfeld-Südharz: Schneefall und Winterwetter sorgen für teils lichte Reihen in den Schulen in Mansfeld-Südharz

Eine frühe Streichung des Busverkehrs in Mansfeld-Südharz am Montagmorgen ließ noch Schlimmes befürchten. Dann besserte sich die Lage. Wie der Tag im Landkreis verlief und wie die Schulen mit der Lage klarkamen.

Von Grit Pommer, Frank Schedwill und Joel Stubert Aktualisiert: 26.01.2026, 16:22
Die Ortschaften waren gut gerüstet. Überall fuhren die Schneeräumer und sorgten für rutschfreies Vorankommen auf den Straßen.
Die Ortschaften waren gut gerüstet. Überall fuhren die Schneeräumer und sorgten für rutschfreies Vorankommen auf den Straßen. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Spiegelglatte Straßen, Eisregen, Glättegefahr: Auch in Mansfeld-Südharz hatten die Menschen im Laufe des Montags mit winterlichen Bedingungen zu kämpfen. Bereits um 4.55 Uhr war klar: Der Busverkehr wird vorerst eingestellt.