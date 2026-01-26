Winterwetter in Mansfeld-Südharz Schneefall und Winterwetter sorgen für teils lichte Reihen in den Schulen in Mansfeld-Südharz
Eine frühe Streichung des Busverkehrs in Mansfeld-Südharz am Montagmorgen ließ noch Schlimmes befürchten. Dann besserte sich die Lage. Wie der Tag im Landkreis verlief und wie die Schulen mit der Lage klarkamen.
Aktualisiert: 26.01.2026, 16:22
Sangerhausen/MZ. - Spiegelglatte Straßen, Eisregen, Glättegefahr: Auch in Mansfeld-Südharz hatten die Menschen im Laufe des Montags mit winterlichen Bedingungen zu kämpfen. Bereits um 4.55 Uhr war klar: Der Busverkehr wird vorerst eingestellt.