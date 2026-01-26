Der starke Schneefall in der Nacht zu Montag hat offenbar eine ganze Reihe Autofahrer vor Probleme gestellt. Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hatte am Morgen den gesamten Busverkehr im Landkreis eingestellt, mittlerweile läuft er aber wieder an.

Sangerhausen/MZ/FRS. - Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr in Mansfeld-Südharz und im benachbarten Kyffhäuserkreis wieder aufgenommen. Der Linienverkehr rollt seit 08.30 Uhr wieder an, heißt es in einer kurzen Mitteilung auf der Homepage des Busunternehmens.

Die VGS hatte den Linienverkehr ab 5 Uhr mit „sofortiger Wirkung“ eingestellt. Dies diene der Sicherheit von Fahrgästen und Personal, hieß es in einer Meldung, die per Warnapp Biwapp verbreitet wurde.